Тула, , 16:33 — REGNUM Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Тульской области подтвердило информацию о выявлении больных COVID-19 в подведомственном учреждении. Соответствующее сообщение распространила 25 апреля пресс-служба ведомства.

Как уточняется, признаки респираторного заболевания были выявлены у одиннадцати человек, находящихся в ФКУ ИК-2, расположенном на улице Мориса Тореза в Туле. Взятые у больных анализы подтвердили инфицирование коронавирусом.

В пресс-службе отметили, что все пациенты в настоящее время находятся под постоянным наблюдением врачей в больнице ФКУЗ МСЧ-71 ФСИН.

«Заболевание у них протекает бессимптомно или в лёгкой форме. Состояние здоровья оценивается как удовлетворительное», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, все контактировавшие с больными лица изолированы и также находятся под наблюдением медиков, проводится их тестирование на наличие коронавируса.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в оперативном штабе Тульской области сообщили, что за последние сутки в регионе выявлено 73 новых случая заражения коронавирусом, в том числе у 11 лиц «из числа контингента УФСИН России».

Тульская область входит в первую десятку российских регионов по числу выявленных больных COVID-19. Всего на территории региона подтверждено уже 578 случаев заражения, четыре пациента скончались, 57 человек излечились и были выписаны из больниц.