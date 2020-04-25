Москва, , 16:31 — REGNUM Глава комитета Государственной думы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ), который заразился коронавирусом, рассказал о своем самочувствии. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Нормально, болею», — ответил Калашников на вопрос о своем состоянии здоровья.

Также депутат рассказал, что, по прогнозам врачей, ему придется лечиться около двух недель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Калашников рассказал о том, что у него диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусом. При этом тест на коронавирус дал отрицательный результат, но болезнь была выявлена благодаря компьютерной томографии.

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