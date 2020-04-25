Санкт-Петербург, , 16:33 — REGNUM Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Петрова не включен в список федеральных клиник, которые будут перепрофилированы под прием больных с коронавирусной инфекцией в Петербурге. Об этом 25 апреля сообщается на официальном сайте центра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пациенты онкоцентра опубликовали петицию, в которой требовали от городских и федеральных властей отказаться от идеи перепрофилировать центр под прием больных СOVID-19. В настоящий момент центр работает в штатном режиме, и так он будет работать и впредь.

«В распоряжении правительства Петербурга о перепрофилировании федеральных медицинских учреждений для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова» Минздрава России не включен», — говорится в сообщении НМИЦ.

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Отметим, в перечне клиник Петербурга, которые с мая начнут принимать пациентов с коронавирусом, значатся несколько городских учреждений, относящихся к федеральным ведомствам. Так, с 1 мая Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова оборудует до 264 коек. До 40 коек появится в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете.

С 14 мая Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова развернет до 400 коек, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова — до 150 коек, Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии — до 41 койки, Клиническая больница №122 имени Л. Г. Соколова Федерального медико-биологического агентства — до 350 коек. С 15 мая 442-й военный клинический госпиталь Минобороны подготовит до 50 коек.

С 1 мая больных COVID-19 из Ленинградской области будут также принимать Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет (до 25 коек). С 14 мая — Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова (до 100 коек), Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова (до 100 коек). С 15 мая больных примет филиал №1 ФГКУ «442-й военно-морской клинический госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации.

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