Токио, , 16:19 — REGNUM Энтузиаст с ником Xeeynamo нашёл способ, как сделать Реда XIII из ремейка Final Fantasy VII снова «играбельным». Об этом 25 апреля сообщает портал Eurogamer.

Геймеру удалось взять персонажа под свой контроль при помощи редактора сохранений. Теперь Редом XIII можно управлять в бою, однако использовать магию и особые способности всё ещё нельзя.

Напомним, Ред XIII — это один из главных героев Final Fantasy VII, говорящий зверь, напоминающий льва. В недавнем ремейке он появляется в качестве сюжетного персонажа, однако им нельзя управлять.

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