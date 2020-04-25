Париж, , 16:12 — REGNUM Согласно данным французской исследовательской компании Ipsos, 56% жителей Франции могли бы использовать приложение для отслеживания их перемещений, передает BFM TV.

Опрос, проведенный Ipsos с участием 5000 человек, показывает, что 56% респондентов согласились бы использовать мобильное приложение, которое анонимно предоставило бы информацию об их перемещениях и контактах, для предотвращения распространения COVID-19.

Напротив, 33% опрошенных выступили против использования подобного приложения.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным форума Vies Mobiles, 55% жителей Франции выходят на улицу только раз в неделю.

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