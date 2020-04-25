Санкт-Петербург, , 16:17 — REGNUM В Санкт-Петербурге официально зарегистрированы еще три новых случая летального исхода у пациентов с положительным анализом на коронавирус. Все трое были пожилого возраста и с хроническими заболеваниями. Об этом 25 апреля сообщает комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Действующая в городе комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020−2021, подтвердила три смертельных случая от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге.

Все пациенты скончались в СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» 11−12 апреля 2020 года и имели множественные хронические заболевания.

«93-летний мужчина, 81-летний мужчина и 90-летняя женщина умерли от легочно-сердечной недостаточности, обусловленной пневмонией. Основным заболеванием признана новая коронавирусная инфекция СOVID-19», — отметили в ведомстве.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге зарегистрированы 215 новых случаев коронавирусной инфекции. Их общее количество за всё время достигло 2926. Выздоровели за сутки 49 человек, итого в городе 460 излечившихся.

Подтверждена смерть троих человек, общее число жертв достигло 23-х.

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