Тольятти, Самарская область, , 16:03 — REGNUM Предприятие-резидент особой экономической зоны передало 20 тысяч защитных масок в больницу Тольятти. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

По сообщению пресс-службы ведомства, ООО «Форесия Аутомотив Девелопмент», являясь резидентом Особой экономической зоны «Тольятти», поставило в ГКБ № 5 Тольятти защитные маски.

По словам главного врача тольяттинской больницы Николая Ренца, больницу посещают каждый день порядка тысячи пациентов. И эти маски будут выдаваться им, поскольку высока вероятность того, что среди этих пациентов находятся зараженные коронавирусом. Таким образом, риск распространения этого вируса будет значительно снижен.

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