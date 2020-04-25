Вашингтон, , 15:56 — REGNUM По мере ухудшения отношению к Китаю, жители США также стали хуже относиться к председателю КНР Си Цзиньпину.

По данным исследовательского центра Pew, семь из десяти жителей США говорят, что у них нет уверенности в том, что Си правильно поступает в мировых делах. Это максимальный показатель с тех пор, как Центр впервые задал этот вопрос в 2014 году.

Только 22% говорят, что они доверяют китайскому лидера, это на 15 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году.

Особенно заметно падение доверия в период с 2019 по 2020 год. В то время как взгляды на Си Цзиньпина были довольно стабильны в течение последних нескольких лет, оставаясь в пределах 10 процентных пунктов, только за последний год процент тех, кто стал хуже к нему относиться, вырос на 21 пункт. Этот сдвиг произошел как среди республиканцев, так и среди демократов, а также среди пожилых и молодых жителей США.

Участие в опросе, который проводился в марте на территории США, приняли 1000 взрослых граждан страны.