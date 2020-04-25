Москва, , 15:53 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о повышении роли национальных государств во время вспышки коронавирусной инфекции, об этом 25 апреля он сообщил в эфире Первого канала.

«Вывод, по-моему, который вот из этой части противоречий напрашивается, — это резкое повышение роли национальных государств», — отметил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что практически в любой части мира именно государства берут на себя ответственность в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, быстро распространившаяся на всю планету привела к фактическому свертыванию глобализации — многие страны мира ограничили перемещение своих граждан, закрыв границы с другими государствами.