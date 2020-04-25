Нью-Йорк, США, , 15:54 — REGNUM Неблагоприятные взгляды жителей США на Китай продолжают расти, сообщает исследовательский центр Pew.

Примерно две трети граждан США в настоящее время имеют негативное мнение о Китае, что является самым высоким показателем с тех пор, как в 2005 году Pew начал задавать согражданам вопрос об отношении к Китаю. Только около четверти респондентов сообщают о благоприятном отношении.

Исследование проводилось по мере того, как вспышка коронавируса распространялась по всей территории США. Хотя то, как Китай справился с эпидемией, возможно, произвело впечатление на некоторых в США, они не стали относиться к стране лучше.

Во всех демографических группах преобладают негативные взгляды на Китай. Примерно шесть из десяти сторонников Демпартии имеют неблагоприятные взгляды на Китай, как и примерно семь из десяти сторонников республиканцев. Те, у кого есть высшее образование, с такой же вероятностью, как и те, у кого его меньше, придерживаются отрицательных взглядов на Китай; примерно две трети каждой группы высказывают это мнение.

Пожилые жители США в возрасте 50 лет и старше чаще, чем люди в возрасте от 18 до 29 лет, имеют неблагоприятные взгляды на Китай. И хотя этот показатель не меняется уже 15 лет, однако сейчас первый год, когда более половины молодых американцев также имеют неблагоприятное мнение. Среди этой возрастной группы отрицательные мнения примерно удвоились с тех пор, как был впервые задан этот вопрос.

Участие в опросе, который проводился с 3 по 29 марта на территории США, приняли 1000 взрослых граждан страны.