Найроби, , 15:46 — REGNUM В Кении зарегистрировали 343 подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом передает газета Daily Nation со ссылкой на обращение президента Ухуру Кеньятты к нации в субботу, 25 апреля.

Он заявил, что в общей сложности 98 человек выздоровели, а число погибших составляет 14.

Президент Кеньятта выступил с обращением на фоне глобальной борьбы с пандемией коронавируса и усилиями Кении по сокращению случаев локальной передачи вируса.

В рамках мер по борьбе с распространением коронавируса в Кении на 21 день будет продлено действие общенационального комендантского часа с 7 вечера до 7 утра, заявил президент. Также, отметил он, карантин будет на 21 день продлен в графствах Найроби, Момбаса, Килифи и Квале.

Глава государства добавил, что в отдельных округах будет разрешена минимальная работа гостиниц и закусочных, если они будут строго придерживаться мер правительства по борьбе с распространением вируса.

С 29 апреля в Кении будет внедрена Национальная программа гигиены, инициатива, которая помогает создать более здоровую общественную среду, создавая при этом рабочие места. Причем на первом этапе в течение первых 30 дней будут наняты 26 148 рабочих и в качестве волонтеров будут привлечены более 100 000 молодых людей.