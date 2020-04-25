Джакарта, 25 апреля 2020, 15:37 — REGNUM Индонезия потеряла 462 400 га лесного покрова в течение 2018−2019 годов, сообщает Antara.
По данным, опубликованным министерством окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии, чистая вырубка лесов в 2018—2019 годах достигла 462 400 га.
Согласно мониторингу, площадь лесных угодий на всей территории Индонезии составляла 94,1 млн га или 50,1% от общей площади земель.
В качестве сравнения, вырубка лесов в Индонезии в 2017—2018 годах составила 439 400 га.
Министерство окружающей среды и лесного хозяйства предпринимает различные усилия для противодействия обезлесению.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, посольство Индонезии продолжает оказывать помощь своим гражданам в Суринаме и Гайане.
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