Нетанья, Израиль, , 15:44 — REGNUM В условиях, когда в большинстве стран «коронавирус есть, а чрезвычайного положения нет», стражи порядка в Израиле все чаще совершают не вполне, по видимому, адекватные действия. Об этом сообщает KAN.

Так, по данным журналистов, на пляже Бейт Янай неподалеку от Нетаньи сотрудники полиции надели наручники на мать двоих детей. Пока дети 12 и 14 лет купались в море, к матери подошли полицейские и заявили, что выписывают штраф за нарушение приказов минздрава. Штраф составил 500 шекелей (около 10 тыс. рублей).

Это требование вызвало возмущение всех свидетелей инцидента, которые предложили полицейским отстать от простых людей, а лучше пойти и оштрафовать премьер-министра, президента и членов правительства Израиля, которые неоднократно нарушали режим самоизоляции.