Брюссель, , 15:33 — REGNUM В совете безопасности Бельгии объявили о начале постепенного выхода страны из изоляции, об этом 25 апреля сообщается в официальном заявлении ведомства.

Первый этап выхода должен начаться уже 4 мая, он будет подразумевать начало дистанционной работы в тех учреждениях, в которых это возможно. С 11 мая возможно открытие магазинов, но не ресторанов и кафе.

Второй этап должен начаться с 18 мая, тогда начнут свою работу музеи, также будет позволено собираться компаниям по местам их жительства, возобновятся занятия в учебных учреждениях.

Третий этап, старт которого намечен на 8 июня, подразумевает поэтапное открытие кафе и ресторанов, тем не менее массовые мероприятия будут запрещены до конца лета.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. После распространения инфекции на весь мир многие страны ввели карантинные ограничения.