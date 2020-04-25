Ташкент, , 15:27 — REGNUM Общее число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 1836, сообщили 25 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Данные приводятся по состоянию на 10:00 25 апреля. За последние сутки выявлено 46 новых случаев заражения. В Узбекистане выздоровели 707 пациентов, скончались восемь человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса, в Узбекистане действуют до 10 мая. Около 90 тыс. человек находятся на карантине.

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