Кемерово, , 15:13 — REGNUM Правительство Кузбасса планирует ввести систему электронных пропусков с 5 мая. Об этом 25 апреля написал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Tekegram-канале.

По его словам, электронные пропуска вводятся для контроля режима обязательной самоизоляции. В настоящее время на территории области действуют рекомендации по соблюдению самоизоляции.

Глава Кузбасса добавил, что режим повышенной готовности в регионе продлится до 4 мая. Школы и вузы продолжат работу в дистанционном режиме до конца года.

Отметим, по состоянию на 25 апреля в Кемеровской области выявлено 103 случая заражения коронавирусом, 11 человек выздоровели, один скончался. Под медицинским наблюдением остаются 2525 человек.

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