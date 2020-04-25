Йошкар-Ола, , 15:12 — REGNUM В Марий Эл выявили 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтверждённых в регионе заражений коронавирусом увеличилось до 407 семи случаев, сообщает оперативный штаб России.

По данным регионального минздрава, у 91 гражданина из 407 нет клинических проявлений заболеваний, что составляет 22,3% от общего числа заразившихся. В 186 случаях или у 45,7% наблюдается легкое течение заболевания, состояние 112 инфицированных или 27,5% оценивается как средней тяжести, 18 человек или 4,4% тяжело переносят заболевание.

В республике проведено 15 057 лабораторных исследований на коронавирус. Под медицинским наблюдением в республике находятся 1266 человек, из них — 1253 человека являются контактными с гражданами, у которых подозревают наличие коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, для пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 в республике подготовили 470 коек в семи медицинских учреждениях, что на 130 коек выше норматива, предписанного Минздравом РФ. 70% коек обеспечены кислородом. В ближайшее время будет закрыт показатель по числу необходимых аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких).