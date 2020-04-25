Токио, , 15:02 — REGNUM Японская ассоциация ретро-игр (JARGA) подарит 100 консолей Super Famicom семьям, находящимся на карантине. Об этом 24 апреля сообщил портал ars techica.

Вместе с консолями семьи получат две игры: Super Donkey Kong и Final Fantasy VI. По словам представителей организации, «это шедевры и в них легко играть».

Оставить заявку на получение консоли можно до 26 апреля 2020 года. Главным требованием для участия в акции является наличие ребёнка в возрасте до 16 лет.

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