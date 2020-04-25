Владимир, , 15:02 — REGNUM Во Владимирской области с 27 апреля все стационарные организации социального обслуживания переходят на закрытый круглосуточный режим со сменой работников раз в две недели. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующие меры утвердил губернатор Владимир Сипягин.

Всего в регионе в 30 стационарных организациях компактно проживают 3,8 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов. 30% из них составляют граждане старше 60 лет, почти у всех пациентов есть хронические заболевания. Численность работников этих организаций составляет 2,7 тыс. человек.

В новом режиме будут работать Арбузовский психоневрологический интернат, отделения Балакиревского психоневрологического интерната в посёлке Балакирево и селе Бакшеево, Болотский психоневрологический интернат, Владимирский психоневрологический интернат, Вязниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат им. Е.П. Глинки», отделения Геронтологического центра «Ветеран» в Киржаче и селе Филипповское, отделение милосердия Гороховецкого комплексного центра социального обслуживания населения, Гусевской психоневрологический интернат, Дом-интернат для престарелых и инвалидов в посёлке Гусевский, Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат города Мурома», Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат посёлка Садовый», Жереховский психоневрологический интернат, отделение милосердия Камешковского комплексного центра социального обслуживания населения, Ковровский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов, Кольчугинский детский психоневрологический интернат для детей с особенностями развития, Кольчугинский дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов, отделение милосердия Комплексного центра социального обслуживания населения Юрьев-Польского района, Копнинский психоневрологический интернат, отделение милосердия Меленковского комплексного центра социального обслуживания населения, отделение Муромского комплексного центра социального обслуживания населения, Новлянский дом-интернат для престарелых и инвалидов, Оргтрудовский дом-интернат для престарелых и инвалидов, Папулинский дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов, отделения Собинского психоневрологического интерната в Собинке и Лакинске, Суздальский дом-интернат для престарелых и инвалидов, Тюрмеровский психоневрологический интернат «Учебный центр сопровождаемого проживания» и Хольковский психоневрологический интернат.

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