Йошкар-Ола, , 15:02 — REGNUM В Марий Эл для пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 подготовили 470 коек в семи медицинских учреждениях, что на 130 коек выше норматива, предписанного Минздравом РФ. Об этом глава республики Александр Евстифеев сообщил на видеосовещании, которое провел полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров.

По словам Евстифеева, 70% коек обеспечены кислородом.

Около 7 тыс. медицинских работников прошли дополнительную подготовку для работы с больными, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.

«В республику в настоящий момент вернулись 36 ординаторов из Казани и Нижнего Новгорода. Выплаты стимулирующего характера медперсоналу за апрель будут сделаны», — заверил глава региона.

Кроме того, в республике имеется 215 тыс. одноразовых масок, 5 тыс. одноразовых защитных костюмов, 4 тыс. респираторов. В ближайшее время будет закрыт показатель по числу необходимых аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких).

Как сообщало ИА REGNUM, до настоящего момента в Марий Эл поступило 372,56 млн рублей федеральных средств, которые направят на мероприятия в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. 272 млн рублей направят на оснащение дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда; 87,56 млн рублей — на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией; 13 млн пойдут на закупку медицинского оборудования.