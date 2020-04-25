Милан, Италия, , 14:58 — REGNUM Концепт надувного пузыря для защиты от коронавируса придумали в миланской студии DesignLibero. Об этом 25 апреля сообщается на странице студии в Twitter.

Предполагается, что пузырь Bubble Shield способен защитить человека в общественных местах от заражения коронавирусом. Он состоит из двух частей, соединенных застежкой-молнией, благодаря чему человек может входить и выходить из него.

https://www.instagram.com/p/B_SGoIdoXn5/

Пузырь оснащён электрическим приводом для компрессора воздушного насоса, а сменные фильтры очищают воздух. Также предусмотрена панель солнечной батареи и аккумулятор насоса.