Милан, Италия, 25 апреля 2020, 14:58 — REGNUM Концепт надувного пузыря для защиты от коронавируса придумали в миланской студии DesignLibero. Об этом 25 апреля сообщается на странице студии в Twitter.
Предполагается, что пузырь Bubble Shield способен защитить человека в общественных местах от заражения коронавирусом. Он состоит из двух частей, соединенных застежкой-молнией, благодаря чему человек может входить и выходить из него.
https://www.instagram.com/p/B_SGoIdoXn5/
Пузырь оснащён электрическим приводом для компрессора воздушного насоса, а сменные фильтры очищают воздух. Также предусмотрена панель солнечной батареи и аккумулятор насоса.