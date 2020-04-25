Вашингтон, 25 апреля 2020, 14:56 — REGNUM Независимая студия Author Digital, основанная ветеранами игровой индустрии, открыла новое подразделение под названием Adept Games. Об этом 25 апреля сообщает «Игромания».
Adept Games займётся созданием пока неанонсированной игры. В основании новой студии Author Digital помогла сделка с инвестиционной компанией Super! com на $5,5 млн.
Напомним, студия Author Digital была основана в 2019 году. Её руководителями являются Серена Робар, Джейсон Робар и Билл Ропер.
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