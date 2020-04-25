Липецк, , 14:48 — REGNUM В Липецкой области с 25 апреля разрешены одиночные пробежки и прогулки семьёй. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил глава региона Игорь Артамонов.

Липчане по-прежнему должны избегать большого скопления людей и соблюдать социальную дистанцию. Гулять с детьми разрешили не дальше 300 метров от дома. Детских и спортивные площадки остаются закрытыми.

Заниматься спортом на свежем воздухе можно в одиночку и без использования уличного спортивного инвентаря. Для семейных прогулок и спортивных занятий необходимо оформить цифровые пропуска.

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