Уфа, , 15:00 — REGNUM Шестерых осужденных подозревают в попытке устроить беспорядки в одной из колоний Башкирии. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

По предварительной информации, вечером 20 апреля текущего года шесть осужденных не стали исполнять законные требования сотрудников исправительной колонии № 3 в Уфе. Следователи считают, что они заблокировали двери с помещения, где находились.

Кроме этого, по версии следствия, подозреваемые предложили другим осужденным последовать за ними и начать беспорядки в полонии. Их действия были пресечены стражами порядка.

Сообщается, что пострадавших нет. По факту дезорганизации деятельности исправительной колонии следователи проводят проверку. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. По завершению проверки следователи дадут правовую оценку действиям осужденных.

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