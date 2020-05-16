Скопье, , 15:39 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 16 мая сообщили, что в результате обследования 462 человек на территории страны было выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом, при этом ещё 16 человек признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, всего в стране было выявлено 1762 случая заражения, при этом уже 1267 человек одержали победу над «невидимым врагом». 98 македонцев скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

В стране действует режим чрезвычайного положения, однако правительство готовится к дальнейшему смягчению ограничительных мер.

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