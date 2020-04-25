Владимир, , 13:39 — REGNUM Во Владимирской области 25 апреля подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.

Региональные данные отличаются от федеральных — управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщило о 44 новых случаях. Десять новых случаев выявлено во Владимире, восемь — в Гусь-Хрустальном, семь — в Муроме, пять — в Кольчугино, по четыре — в Александрове и Судогде, два — в Юрьеве-Польском, по одному — в Камешково, Коврове, Меленках и Собинке.

Всего в регионе было зарегистрировано 425 случаев заражения коронавиром. Из них 79 — в Петушках, 58 — в Муроме, 56 — в Коврове, 52 — во Владимире, 38 — в Александрове, 35 — в Гусь-Хрустальном, 31 — в Кольчугино, 26 — в Юрьеве-Польском, 14 — в Киржаче, по 11 — в Собинке и Судогде, шесть — в Меленках, три — в Камешково, по два — в Вязниках и Радужном, один — в Гороховце. 11 человек выздоровели. Зарегистрировано пять летальных случаев.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Владимирской области на поддержку бизнеса выделили 70 млн рублей