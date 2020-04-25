Кострома, , 13:37 — REGNUM Нерабочие ИВЛ, доставленные во владимирскую больницу из Костромы были рекомендованы к закупке департаментом здравоохранения Владимирской области — об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией сообщает «Znak.com».

Напомним, в госпиталь при городской больнице N6 во Владимире, переоборудованный для приема пациентов с коронавирусом, поступили 50 аппаратов искусственной вентиляции легких. Впоследствии выяснилось, что оборудование абсолютно непригодно для поддержки пациентов с дыхательной недостаточностью. Ещё 40 таких же непригодных аппаратов ИВЛ было обнаружено в Коврове (Владимирская область). Оборудование было также закуплено в КостромеПо факту поставки «просроченных» аппаратов СРК Владимирской области возбудил уголовное дело. В его материалах сказано, что аппараты были приобретены в «обществе с ограниченной ответственностью города Костромы».

По данным следствия, в рамках организации медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией руководством ГБУЗ ВО «Городская больница No 6 города Владимира» изыскивалась возможность получения спонсорской помощи по оснащению клиники аппаратами ИВЛ.

6 миллионов рублей за поставку аппаратов оплатил благотворительный фонд «Милосердие и порядок», принадлежащий депутату Госдумы Григорию Аникееву. Комментируя ситуацию и ИВЛ, парламентарий отметил, что приветствует возбуждение уголовного дела и сожалеет о произошедшем.

«Я приветствую возбуждение уголовного дела и рассчитываю, что буду признан потерпевшим. Мне жаль, так как я искренне хотел помочь и выделил средства. Техника была поставлена в больницу по рекомендации главврача. Областные власти были в курсе — аппараты забирали сотрудники департамента здравоохранения», — сказал Аникеев.

Отметим, что собственную проверку по вопросу начала и прокуратура города Костромы. Её результаты станут известны в апреле-мае 2020 года.

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