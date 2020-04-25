Джакарта, , 13:36 — REGNUM Пандемия COVID-19 заставила правительство Суринама ввести частичный карантин и комендантский час, чтобы предотвратить распространение коронавируса, в связи с чем посольство Индонезии продолжает оказывать помощь своим гражданам в Суринаме и Гайане, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

«В разгар вспышки COVID-19 представители Индонезии за рубежом должны продолжать пытаться обеспечить защиту граждан Индонезии, особенно граждан, проживающих в Суринаме и Гайане. Защита индонезийских граждан является нашей первоочередной задачей», — подчеркнул Джуланг Пуджианто, посол Индонезии в Суринаме.

Посольство Индонезии продолжает оказывать помощь гражданам Индонезии в Суринаме и Гайане, в частности, путем распределения материально-технической помощи, дезинфицирующих средств для рук, масок и перчаток.

По данным посольства, в Суринаме и Гайане в настоящее время находятся 772 гражданина Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, столкнувшись с пандемией COVID-19, посольство Индонезии в Коломбо содействовало репатриации 335 граждан Индонезии с Мальдив и Шри-Ланки.

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