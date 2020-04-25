Москва, , 13:36 — REGNUM Число случаев заражения коронавирусом в России за минувшие сутки выросло на 5966. Об этом 25 апреля сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Общее число выявленных случаев заражения достигло 74 588, выздоровели 6250 человек, в том числе 682 пациента за последние сутки. Скончался 681 человек, 66 — за последние 24 часа. По состоянию на 25 апреля российские лаборатории провели 2,7 млн тестов.

Напомним, по состоянию на 25 апреля в мире выявлено 2,8 млн случаев заражения коронавирусом, выздоровели — 811 тыс., скончались — 198 тыс. Первое место по выявленным случаем занимает США. Россия занимает десятое место.

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