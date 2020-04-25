Кишинёв, , 13:41 — REGNUM В Молдавии за минувшие сутки выздоровели 70 пациентов с COVID-19. Об этом 25 апреля сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии.

По данным министерства, всего на текущий момент в стране заражение коронавирусом подтвердили у 3110 человек. Состояние 215 пациентов, заболевших COVID-19, оценивается как тяжелое. Восемь пациентов находятся в критическом состоянии. Четырнадцать пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Отмечается, что 555 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести. Состояние остальных пациентов оценивается как удовлетворительное.

За весь период пандемии в Молдавии выздоровели 825 человек. Умерли от осложнений заболевания за весь период 89 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в двух населенных пунктах на юге Молдавии из-за вспышки коронавируса ввели карантин.