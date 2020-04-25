Тула, , 13:34 — REGNUM 11 случаев коронавируса подтверждено из числа контингента УФСИН по Тульской области, об этом говорится 25 апреля в сообщении регионального оперштаба.

Подробности не уточняются. Между тем, 20 апреля в региональном УФСИН заявляли представителям местных СМИ об отсутствии заражённых в учреждениях системы исполнения наказаний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в на 25 апреля в Тульской области зарегистрировано 578 случаев заражения коронавирусом, 57 человек выздоровели. Четыре пациента скончались.

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