Пермь, , 13:38 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 25 апреля, подтверждено 55 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

В силе зараженных 19 мужчин, 28 женщин и восемь детей (четыре девочки и столько же мальчиков). Во всех новых случаях люди контактировали с носителями возбудителя коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день в Прикамье общее число зараженных коронавирусом достигло 373 человек. Лечение получают 287 пациентов. Выздоровели 52 человека, скончались четверо. На домашнем карантине находятся 1914 человек.

Как отметили в минздраве региона, на прирост зараженных в ближайшее время будет влиять локализованный очаг заражения в ведомственной клинике СвЖД «РЖД-Медицина».

Напомним, сейчас проводят обследование всего персонала клиники и пациентов, находящихся в отделениях. Кроме того, а повторно тестируют на коронавирус 182 человек, выписанных в период с 10 по 21 апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: В больнице Перми выявлено массовое заражение коронавирусом