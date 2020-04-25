Рязань, , 13:35 — REGNUM За минувшие сутки ещё 63 случая заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Рязанской области. Об этом 25 апреля сообщили в региональной оперативной группе.

Таким образом, с начала пандемии в регионе коронавирус выявлен у 539 человек. На подтверждении находятся 63 положительных теста. Всего вместе с условно заражёнными пациентами под контролем врачей находятся 602 человека.

Выздоровели 38 человек, 21 из них находился на стационарном лечении и уже выписан. У остальных болезнь протекала в лёгкой форме, они лечились дома.