Уфа, , 13:36 — REGNUM 35 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали на территории Башкирии. Об этом 25 апреля сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелен на брифинге в республиканском минздраве.

По его словам, на 25 апреля в регионе подтвердили всего 490 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом в больницах Башкирии лечатся от COVID-19 272 пациента. На дому проходят лечение 145 граждан.

Выписаны по выздоровлению 59 пациентов, в том числе за минувшие сутки поправились два пациента. За последние 24 часа от COVID-19 никто не умер. С диагнозом внебольничная пневмония доставлены в больницу 49 пациентов, а выздоровело 37 человек.

Забелин также отметил, что планируется открыть еще одну лабораторию по коронавирусу на базе центральной клинической городской больницы городе Белорецка. В настоящее время эту больницу оснащают необходимым оборудованием. А работающие там специалисты проходят необходимое обучение.

Отмечается, что на карантине в Башкирии по-прежнему находятся семь медучреждений. В хирургическом отделении Балтачевской ЦРБ введены ограничительные мероприятия, зато снят карантин с ГБ № 1 г. Октябрьского.

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