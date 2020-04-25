Вашингтон, , 13:31 — REGNUM Политик и журналист — две самые отвратительные профессии, сочли пользователи Twitter, которые приняли участие в опросе. Опрос запустил актер и продюсер Адам Трейхен как шутку, однако шутка сразу получила более тысячи ретвитов, а менее, чем за сутки, в опросе приняли участие 23 тысячи человек, включая известных на всю страну журналистов, передает корреспондент ИА REGNUM.

В опросе было всего четыре варианта. Выбрать «самую мерзкую профессию» респонденты могли из журналиста, лоббиста, политика и сутенера. В итоге первое место занял политик с результатом 44%, от него немного отстал журналист (41%), у лоббиста 7,5%, а у сутенера скромные 7%.

В комментариях пользователи просят объяснить разницу между этими профессиями и сетуют, что в списке нет адвокатов. Комментаторы-адвокаты соглашаются, что их профессия — самая мерзкая, так как, читая такие комментарии, они мгновенно прикидывают, как засудить других комментаторов за оскорбление.

Известный публицист Джефф Карлсон сообщил, что проголосовал за лоббиста, потому что именно он контролирует наибольшие денежные потоки из всей четвертки.