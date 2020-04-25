Тула, 25 апреля 2020, 13:26 — REGNUM 73 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области за последние сутки, сообщили 25 апреля в региональном оперштабе.
В числе заражённых — жители Тулы, Новомосковского, Щекинского, Киреевского, Веневского, Заокского, Воловского, Дубенского, Чернского, Куркинского и Белевского районов.
В общей сложности по данным на 25 апреля в Тульской области подтверждено 578 случаев заражения коронавирусом, 57 человек выздоровели. Четыре пациента скончались.