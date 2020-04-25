Москва, , 13:20 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил о болезни главы комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 25 апреля.

«Опять в среду несут цветы на Красную площадь, человек сорок, половина заболеет… Калашников болеет, лежит, страшно болеет, я предупреждал — не ходить», — заявил Жириновский.

Вместе с тем, у Калашникова двустороннее воспаление легких, вызванное коронавирусом, он находится в больнице.

22 апреля в день 150-летия Владимира Ленина представители КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым возложили цветы к мавзолею на Красной площади.