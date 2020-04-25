Кишинёв, , 13:26 — REGNUM В двух селах Етулия и Чишмикиой Вулканештского района Молдавии с 25 апреля ввели карантин в связи со вспышкой коронавируса. Передвижение жителей данных населенных пунктов (в том числе и автомобильного транспорта) будут контролировать представители армии и полиции. Об этом 25 апреля со ссылкой на решение комиссии по чрезвычайной ситуации сообщили в сюжете, обнародованном на канале национальной армии Молдавии в видеохостинге YouTube.

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Посты для контроля передвижения на въездах и выездах в данные населенные пункты были установлены утром 25 апреля 38 солдатами из мотопехотной бригады «Дачия» и батальона специального назначения «Фулгер».

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Отметим, что в данный момент в Молдавии карантин действует в восьми населенных пунктах: в селах Талмаза, Карагасаны, Брынзены, Етулия, Чишмикиой, а также в городах Сороки, Глодяны, Штефан-Водэ.