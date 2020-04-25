Брянск, , 13:20 — REGNUM Два человека с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались в Брянской области за минувшие сутки. Об этом сообщили 25 апреля в региональном оперативном штабе.

Стали известны результаты лабораторных исследований скончавшихся 68-летней женщины и 51-летнего мужчины. Обоим поставлен диагноз «коронавирусная инфекция COVID-19: геморрагический трахеобронхит, двусторонняя субтотальная серозно-геморрагическая пневмония». Заболевание у пациентов протекало в тяжёлой форме с многочисленными осложнениями, среди которых инфекционно-токсический шок, ДВС-синдром, отёк легких.

Всего в регионе с начала пандемии скончалось четыре пациента с коронавирусом.

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