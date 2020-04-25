Самара, , 13:15 — REGNUM Распространяемую в социальных сетях информации о семейном насилии опровергли в Самарской области. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, в социальных сетях появилась информация о том, что якобы в квартире жилого дома в Самаре мать избивает своих детей. А ее супруг, находясь с Москве, просит помочь защитить его детей.

Полицейские выехали по указанному в сообщении адресу. Они установили, что в квартире действительно проживает женщина с двумя малолетними детьми и своими родителями.

Полицейские проверили условия жизни детей, в результате факты физического насилия не подтвердились. Дети обеспечены надлежащим питанием, одеждой и местом для отдыха и игр. А характеристикой из детского сада было подтверждено, что мама и родственники исполняют свои родительские обязанности надлежащим образом.

Таким образом, сведения о жестоком обращении с детьми являются ложными, сообщили в МВД.

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