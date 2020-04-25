Джакарта, , 13:11 — REGNUM Столкнувшись с пандемией COVID-19, посольство Индонезии в Коломбо содействовало репатриации 335 граждан Индонезии с Мальдив и Шри-Ланки, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

Известно, что граждане Индонезии — это в основном индонезийские рабочие-мигранты, которые были задействованы в сфере туризма на Мальдивах и Шри-Ланке.

Самолет авиакомпании Garuda Indonesia приземлился в Коломбо, чтобы забрать 42 граждан Индонезии, затем вылетел в аэропорт Мале, чтобы забрать ещё 293 граждан страны. Самолет с индонезийскими гражданами прибыл в Денпассар на Бали 25 апреля.

Кроме того, посольство Индонезии в Коломбо также намерено содействовать репатриации сотни других граждан Индонезии в Джакарту, которая временно запланирована на конец апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 апреля 2020 года в Индонезии выявлено 8607 случаев заражения SARS-CoV-2.

Подробнее в материале: В Индонезии выявлено 8607 случаев заражения SARS-CoV-2