Киев, , 13:11 — REGNUM Опубликованный 24 апреля план правительства по выходу Украины из карантина вызывает много вопросов, заявил политолог Николай Спиридонов, комментируя соответствующий документ.

Самый главный вопрос, отмечает эксперт, это восстановление работы общественного транспорта только на четвертом этапе выхода из карантина.

«Выходит, что все, включая школьников и студентов, должны передвигаться на личных автомобилях и такси? Возможно, чиновники Кабмина не в курсе, что далеко не у всех украинцев есть своя машина?» — задается Спиридонов риторическим вопросом.

Фактически, на первых трёх этапах плана украинцам постепенно разрешат работать, но не дадут возможность добраться до работы, отмечает эксперт.

«Это означает, что реальный выход страны из карантина состоится только после реализации 4-го этапа, а это вряд ли раньше, чем в сентябре-октябре», — резюмировал политолог.

ИА REGNUM напоминает, что в целом план выхода из карантина от правительства Украины состоит из пяти этапов. Выход из карантина начнется, если в течение 10 дней соотношение новых случаев среди всех протестированных не поменяется или ежедневная разница среди новых случаев будет в пределах 5%.