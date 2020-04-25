25 апреля 2020 | Время чтения 3 мин

Во многих странах возлагают надежды на то, что создание вакцины может оказаться быстрым решением. Тем не менее существует огромное число препятствий, которые нужно преодолеть прежде, чем вакцина от коронавируса сможет увидеть свет.

Максим Исаев, , 13:57 — REGNUM В то время как мир возлагает свои надежды на появление вакцины для борьбы с COVID-19, для ее создания необходимо будет преодолеть целый ряд научных, нормативных и рыночных препятствий. Кроме того, из-за общей геополитической напряженности и тактики отдельных государств существует высокий риск того, что наиболее уязвимые страны не получат необходимой им помощи, пишут профессор Дэвид Солсбери и доктор Чампа Патель в статье, опубликованной 23 апреля британским аналитическим центром Chatham House.

Луи Леопольд Буальи. Врач прививающий маленького ребенка(фрагмент). 1807

Прежде всего, разработка вакцин обычно очень длительный процесс, в ходе которого нужно сделать всё, чтобы они были безопасными и эффективными. При этом нет гарантий, что вакцина окажется безопасной. На это указывает пример, в частности, вакцины против лихорадки денге, которая повышала, а не снижала заболеваемость у вакцинированных детей.

Не гарантирована и эффективность, для установления которой должны проводиться клинические испытания. Обойти этот шаг нельзя, поскольку регулирующие органы должны знать, что перед лицензированием той или иной вакцины было проведено обширное ее тестирование. И даже если испытания на животных будут проводиться параллельно с ранними испытаниями на людях, этот процесс все равно займет много времени.

Лабораторные исследования Mos.ru

Существует также большой интерес к использованию пассивной иммунизации, при которой антитела к SARS-CoV-2 (собранные у людей, которые выздоровели от инфекции, или созданные лабораторно) передаются людям, которые в настоящее время болеют. Подобные противовирусные меры могут оказаться более быстрым путем борьбы с пандемией, чем разработка вакцин, поскольку требования к испытаниям будут мягче, производство может быть проще, и только больные люди должны будут проходить лечение, в отличие от вакцинации, которую нужно проводить повсеместно.

Ожидают международное сообщество сложности в плане производства вакцин. Биотехнологические компании, особенно небольшие, должны будут наладить партнерские отношения с крупными производителями для вывода своей продукции на рынок. Здесь они могут столкнуться с барьером при переходе от разработки к коммерческому производству.

На этом этапе около 95% вакцин терпят неудачу. Еще одним барьером станет конечное производство. Завершающие этапы производства вакцины включают в себя подробное тестирование, чтобы убедиться, что вакцина соответствует необходимым критериям, и всегда есть ограничения на доступ к технологиям, необходимым для окончательной доработки продукта. Только крупные производители вакцин обладают такими возможностями. Существует кладбище неудачных кандидатов в вакцины, которым не удалось пройти через этот процесс в разработке и производстве.

Молодой человек в медицинской маске Дарья Драй © ИА REGNUM

Еще ряд неблагоприятных или непреднамеренных последствий необходимо учитывать при анализе процесса создания вакцины. Высокоспециализированным ученым, возможно, придется отложить свою работу над другими новыми вакцинами для работы с продуктами против COVID-19. Отложить придется еще и производство существующих продуктов, из-за чего повышается вероятность нехватки других важных вакцин.

Еще одной проблемой является их стоимость. Создание вакцин для рынков развитых стран может быть очень прибыльными для фармацевтических компаний, поставки же их в развивающиеся страны могут начаться с большим опозданием.

Свою роль в появлении вакцины может сыграть и геополитика. Должны ли страны, производящие вакцину, сразу же делиться ею с другими государствами или же они в первую очередь должны обеспечить ими собственное население? Так, по некоторой информации, президент США Дональд Трамп пытался купить немецкую компанию CureVac. И претенденты, когда правительства отдельных стран стремились обеспечить сначала себя, есть: в 2009 году правительство Австралии потребовало, чтобы компания по производству вакцин сначала удовлетворила потребности населения Австралии в вакцинах от гриппа H1N1.

Вакцина против гриппа Af.mil

Не последнюю роль в этом вопросе играет и то, как будет осуществляться распределение вакцин. Чтобы этот процесс был справедливым, потребуется глобальное лидерство, а также скоординированные и согласованные действия. В этом отношении сложности могут возникнуть не только у развивающихся, но и у развитых стран, где пандемия обострила существующие социальные противоречия.

На этом фоне очевидна необходимость единого глобального руководства по распространению вакцины. В то время как ВОЗ оказывает техническую поддержку, а ЮНИСЕФ выступает в качестве агентства по закупкам, борьба с COVID-19 требует четкого глобального руководства, которое бы не зависело от национальных интересов отдельных стран и могло бы мобилизовать ресурсы в то время, когда экономика отдельных стран сталкивается с болезненным спадом.