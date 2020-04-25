Амстердам, , 12:43 — REGNUM 26-летний житель Амстердама Тимо Хаакер опасался, что его бабушка, которая находится в доме престарелых, может вскоре умереть из-за карантина не увидев родных перед смертью. Тогда он нашел оригинальный способ увидеть бабушку, сообщает Times if Israel.

91-летняя Фиет Оссен находится в доме престарелых полтора месяца. Она почти не слышит, и видеоконференции не смогли стать для нее средством общения с родными, которые, в свою очередь, не могли навещать ее, потому что заведение было закрыто на карантин: в этом доме престарелых от COVID-19 умерли 26 пациентов.

Хаакер обратился в компанию, которая предоставляет в аренду подъемные краны. В компании Riwal, узнав, зачем нужна машина, предоставили ее в аренду бесплатно. На этом кране Хаакер вместе с другими одиннадцатью родственниками поднялся к окну на третьем этаже, где живет пожилая женщина. Причем, так как улица, где стоит заведение, очень маленькая, туда прислали маленький кран, который за один раз поднимал только одного человека.

Компания предложила оказать такую же помощь родственникам остальных пациентов этого дома, безвозмездно.

По словам Хаакера, женщина была невероятно счастлива, увидев свою семью. Он опасался, что всякий визит к ней мог быть последним, и из-за ее возраста, и из-за состояния здоровья, и не хотел потерять ее, не сказав все теплые слова, которые хочет сказать.

Бабушка вырастила четвертых детей, причем мать Хаакера была у нее приемной.