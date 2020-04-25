Барнаул, , 12:29 — REGNUM Продолжительность обусловленных распространением коронавирусной инфекции ограничительных мер целиком и полностью определяется напряженностью эпидемиологической обстановки, считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, он отметил:

«В России в настоящее время идет рост заболеваемости, а эпидемиологическая обстановка хотя и выглядит оптимистично по сравнению с США и странами Западной Европы, но отнюдь не является стабильной. Еще не достигнута так называемая фаза плато, за которой следует ожидать затухания эпидемии.

Только в этом случае можно задумываться о прекращении изоляционных и карантинных мероприятий. Впрочем, немалый оптимизм внушает наступление жаркой солнечной погоды, которая является, как правило, крайне неблагоприятной для возбудителей респираторных вирусных инфекций».

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 апреля в 85 регионах России зарегистрировано 68 622 случая SARS-CoV2. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин может выступить с новым обращением к гражданам страны по поводу режима самоизоляции, но точная дата не была названа.

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