Джакарта, , 12:18 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в Индонезии выросло до 8607, сообщает Detik.

Официальный представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с коронавирусом Ахмад Юрианто заявил, что число случаев смерти в стране выросло до 720. При этом, 1042 человека выписались из больниц после выявления у них COVID-19.

Известно, что за сутки в Индонезии выявлено 396 новых случаев заражения SARS-CoV-2, ещё 31 человек скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предоставила общие рекомендации, направленных на организацию социальной и религиозной деятельности в Индонезии во время Рамадана.

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