Душанбе, , 12:13 — REGNUM Решением Республиканского штаба по профилактике коронавируса в Таджикистане введён запрет на организацию и проведение всех массовых мероприятий — собраний, семинаров, собраний, представлений в театрах и кинотеатрах.

О соответствующем решении штаба под председательством премьер-министра страны Кохира Расулзода по итогам заседания сегодня, 25 апреля, сообщает государственной информагентство «Ховар».

Напомним, на заседании также принято решение о введении каникул в школах и детских садах с 27 апреля по 10 мая, а также экспорт зерновых и бобовых культур, картофеля, помидоров, яиц и всех видов мяса.

По состоянию на полдень 25 апреля, в Таджикистане официально не объявлено ни об одном диагностированном в стране случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2.