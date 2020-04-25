Москва, , 12:04 — REGNUM В связи с появившимися данными о том, что судя по неравномерности числа заражений коронавирусом, Россия может выйти на плато по заболеваемости к концу мая или чуть раньше, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников в начале Всемирной недели иммунизации предложил информацию к размышлению:

корь (вакцина есть) — 140 тыс смертей в год;

пневмококк (вакцина есть) — 2 — 2,5 млн смертей в год;

гепатит Б (вакцина есть) — 650 тыс смертей в год;

столбняк (вакцина есть) — 89 тыс смертей в год;

ротавирус (вакцина есть) — 800 тыс смертей в год;

рак шейки матки (вакцина есть) — 250 тыс смертей в год;

туберкулёз (вакцина есть) — 1,5 млн смертей в год;

грипп (вакцина есть) — 650 тыс — 1 млн смертей в год;

COVID-19, вакцины нет — 195 тыс на сег день.

«Да, «ещё не вечер», процесс идёт, но статистика настолько разноречивая, что оценивать просто рано. Учитывая, что основные жертвы COVID-19 очень больные и пожилые люди с исходно низкой ожидаемой продолжительностью жизни. Вакцинация — не для индивидуальной защиты, вакцинируют для достижения коллективного иммунитета, для здоровья всех людей. И каждый, кто отказывается — оголяет «стрелковую ячейку» на фронте борьбы с инфекциями.

Сейчас все ждут вакцину от нового коронавируса. В 1919 году «Испанка» унесла 100 млн жизней. Это грипп H1N1. Он и сегодня среди нас. Пришёл сто лет назад от животных (как и новый коронавирус), так и остался среди людей. Население частично защищено вырожденным от него иммунитетом. Но не до конца защищённым, от H1N1 ежегодно умирают десятки и сотни тысяч человек. При том, что есть от него вакцина! Входит составной частью во все вакцины от гриппа. Вы ее делаете?! Ага, вот и я о том же…

Мы хоть чему-то учимся? Умнеем. Это сейчас мы все напуганны и паникуем. А пройдёт время? «Ой, какая вакцина от коронавируса, я сделала и у меня волосы начали выпадать! И все равно кашляла!» — написал доктор Мясников в своём телеграм-канале.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 апреля в 85 регионах России зарегистрировано 68 622 случая коронавирусной. За весь период выписано по выздоровлению 5568 человек.

Накануне, 24 апреля глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента РФ Георгий Сапронов предположил, что неравномерность числа заражений коронавирусом может свидетельствовать о том, что заболеваемость COVID-19 «скоро пойдет на спад».

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