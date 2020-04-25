Джакарта, , 12:11 — REGNUM Суд Индонезии осудил шестерых активистов за организацию акции протеста. Об этом 25 апреля сообщает Reuters.

По данным журналистов, манифестация состоялась 28 августа 2019 г. в столице государства, городе Джакарта. Требованием демонстрантов была независимость провинции Папуа, расположенной на востоке страны.

Несмотря на то, что акция собрала всего 100 человек, власти страны восприняли ее достаточно серьезно, так как ранее по всей провинции Папуа проходили многочисленные демонстрации, сопряженные с беспорядками.

Пятеро активистов были приговорены к девяти месяцам лишения свободы, еще один человек получил восемь месяцев.

Напомним, наличие сепаратистских настроений в провинции Папуа обусловлено поздним ее фактом вхождения в состав Индонезии — территория была присоединена в 1969 году на основании референдума, одобренного ООН.

Ситуация здесь обостряется природным богатством региона, а также разнородным этническим составом. Местные папуасы периодически подвергаются дискриминации.

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