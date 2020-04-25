Воронеж, , 12:02 — REGNUM 22 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Воронежской области за последние сутки, сообщил региональный оперштаб 25 апреля.

В числе заражённых — один восьмилетний ребёнок, а также семь пациентов старше 60 лет. Ни один из новых инфицированных, за исключением одного, за последнее время не покидал пределов региона.

Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом, таким образом, в Воронежской области достигло 313. В 38 случаях пациенты выздоровели. Восемь пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом скончались.